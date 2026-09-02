MORE IOWANS SUPPORT INCREASING THE STATE TOBACCO TAX

A MAJORITY OF LIKELY IOWA VOTERS SUPPORT RAISING TOBACCO TAXES TO HELP COMBAT RISING CANCER RATES IN THE STATE.
A NEW POLL BY THE AMERICAN CANCER SOCIETY SHOWS 65 PERCENT OF IOWANS SURVEYED BACK A CIGARETTE TAX INCREASE IF THE REVENUE IS DEDICATED TO PROGRAMS THAT PREVENT TOBACCO USE.
THE CIGARETTE TAX HAS NOT BEEN RAISED IN IOWA SINCE 2007 AND THE STATE HAS THE SECOND-HIGHEST CANCER RATE NATIONALLY.
THE CANDIDATES FOR IOWA GOVERNOR HAVE BOTH ADDRESSED A TOBACCO TAX INCREASE.
DEMOCRAT ROB SAND SAYING HE SUPPORTS IT WHILE REPUBLICAN ZACH LAHN SAYS HE WOULD NOT ENDORSE A HIKE UNLESS AN EQUAL AMOUNT IS SPENT ON BREAKING THE ADDICTION.
THE POLL SURVEYED 417 VOTERS BETWEEN JUNE 30TH AND JULY 12TH AND HAS A MARGIN OF ERROR OF PLUS OR MINUS FOUR-POINT-TWO POINTS.