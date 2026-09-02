FEMA APPROVES CITY WASTEWATER TREATMENT PLANT FUNDS

FEMA HAS APPROVED $17-POINT-5 MILLION DOLLARS FOR DAMAGE CAUSED BY SEVERE STORMS IN IOWA THAT HIT 11 COUNTIES IN 2020, 2024 AND 2025.
INCLUDED IN THAT FUNDING IS MONEY FOR SIOUX CITY’S WASTEWATER TREATMENT PLANT.
THE CITY WILL RECEIVE OVER $1,202,640 TO FUND PERMANENT REPAIRS AS A RESULT OF FLOODING AND INCREASED DEBRIS INTAKE AT THE PLANT,
THAT CAUSED EQUIPMENT OF THE WASTEWATER TREATMENT PLANT TO BE SEVERELY DAMAGED.
THE CITY OF CORRECTIONVILLE WILL RECEIVE OVER $673,780 TO FUND PROPERTY ACQUISITION, ELEVATIONS, MITIGATION RECONSTRUCTION AND FLOODPROOFING.
THE CITY OF CHEROKEE RECEIVES OVER $298,000 TO FUND THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ROAD SURFACES, BASE AND EMBANKMENTS AS A RESULT OF SEVERE STORMS AND FLOODING.
SIOUX COUNTY SECONDARY ROADS WAS GRANTED $572,625.00 TO FUND THE REPAIR OR REPLACEMENT OF BRIDGE-RELATED COMPONENTS AS A RESULT OF SEVERE STORMS WITH STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES AND FLOODING.
MONONA COUNTY SECONDARY ROADS WAS AWARDED MORE THAN $143,900 TO FUND THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ROAD SURFACES.