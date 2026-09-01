TOLLER HALL AGAIN HOSTS BRIAR CLIFF STUDENTS

NEARLY THREE YEARS AFTER THE LAST STUDENTS MOVED OUT, TOLLER HALL IS ONCE AGAIN AN OPTION FOR ON CAMPUS HOUSING AT BRIAR CLIFF UNIVERSITY.
BRIAR CLIFF HAS REOPENED A FLOOR OF TOLLER HALL FOR THE 2026-27 ACADEMIC YEAR AS THE UNIVERSITY WELCOMED ONE OF THE LARGEST INCOMING CLASSES IN THE LAST DECADE.
BRIAR CLIFF PRESIDENT DR. MATTHEW DRAUD SAYS “THIS YEAR, MORE STUDENTS WANTED TO LIVE ON CAMPUS THAN THEY COULD HOUSE WITHOUT REOPENING TOLLER HALL.
HE SAYS THEY WERE EXCITED TO WELCOME THEM, AND TO GIVE TOLLER ANOTHER CHAPTER IN ITS LONG HISTORY.”
TOLLER WAS ORIGINALLY CONSTRUCTED AS WEST HALL.
THE RESIDENCE HALL WAS LATER NAMED FOR ADOLPH J. TOLLER, A MEMBER OF THE UNIVERSITY’S ASSOCIATE BOARD.
TOLLER HALL HAS BEEN PART OF THE BRIAR CLIFF CAMPUS SINCE 1967, WHEN THE UNIVERSITY WAS EXPERIENCING SIGNIFICANT ENROLLMENT GROWTH FOLLOWING ITS TRANSITION FROM A WOMEN’S COLLEGE TO A COEDUCATIONAL INSTITUTION.
IT ORIGINALLY HOUSED MALE STUDENTS AND WAS LATER DESIGNATED FOR FIRST-YEAR STUDENTS.
TOLLER HALL CLOSED IN LATE 2023, WHEN THE UNIVERSITY NO LONGER NEEDED THE RESIDENTIAL CAPACITY AND WAS WEIGHING THE BUILDING AGAINST OTHER INSTITUTIONAL PRIORITIES.
IT REMAINED UNOCCUPIED WHILE THOSE OPTIONS WERE CONSIDERED.
THE UNIVERSITY WILL EVALUATE OPENING ADDITIONAL FLOORS AS DEMAND CONTINUES TO GROW.
Photos provided by Briar Cliff University