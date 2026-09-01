HINSON & U.S. HOUSE VOTE TO FUND THE FEDERAL GOVT. THROUGH DECEMBER 11

THE U.S. HOUSE VOTED TUESDAY TO APPROVE A SENATE-PASSED MEASURE THAT WOULD FUND THE FEDERAL GOVERNMENT UNTIL DECEMBER 11TH.
THE VOTE TALLY WAS 370 IN FAVOR AND ONLY 48 OPPOSED.
REPUBLICAN ASHLEY HINSON OF IOWA VOTED IN FAVOR OF THE FUNDING TO KEEP THE GOVERNMENT OPEN.
SHE SERVES ON THE HOUSE APPROPRIATIONS COMMITTEE:
HINSON4 OC……..ON EVERYTHING. :19
HINSON SAYS REPUBLICANS WERE NOT THE ONES THREATENING A SHUTDOWN OF GOVERNMENT AGENCIES IN THE PAST YEAR:
HINSON5 OC………..THE PRESIDENT’S TERM. :23
SHE SAYS ICE SHOULD NOT BE USED AS A POLITICAL FOOTBALL FOR GOVERNMENT FUNDING, AND THEIR AGENTS SHOULD BE ALLOWED TO DO THEIR JOB TO HELP KEEP AMERICA SAFE.