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U.S.S. IOWA HAS NEW COMMANDER

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Woody Gottburg
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Cmdr. Kyle Haubold delivers remarks during a change-of-command ceremony for the Virginia-class nuclear-powered fast-attack submarine USS Iowa (SSN 797) aboard the Historic Ship Nautilus at the Submarine Force Museum in Groton, Connecticut, Aug. 28, 2026, as USS Hyman G. Rickover (SSN 795) passes along the Thames River. During the ceremony, Haubold relieved Cmdr. Gregory Coy as Iowa’s commanding officer. The fast-attack submarine USS Iowa and crew operate under Submarine Squadron (SUBRON) 4 whose primary mission is to provide fast-attack submarines that are ready, prepared, and committed to meet the unique challenges of undersea combat and deployed operations in unforgiving environments across the globe. (U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Darren M. Moore)

THE U.S.S. IOWA HAS A NEW SKIPPER.

COMMANDER KYLE HAUBOLD TOOK OVER FROM GREGORY COY IN A TRADITIONAL CHANGE-OF-COMMAND CEREMONY HELD LAST FRIDAY ABOARD THE HISTORIC
SHIP NAUTILUS AT THE SUBMARINE FORCE MUSEUM IN GROTON, CONNECTICUT.

THE U.S.S. IOWA IS A NUCLEAR-POWERED FAST ATTACK SUBMARINE THAT WAS COMMISSIONED ON APRIL 5 OF 2025.

IT IS THE FOURTH U.S. NAVY SHIP NAMED FOR THE STATE OF IOWA WITH THE MOST RECENT SEEING ACTION IN WORLD WAR II, THE KOREAN WAR, AND GULF WAR FROM 1943-1990.

THE SUBMARINE IOWA HAS A CREW OF MORE THAN 130 PERSONNEL,

IT IS MORE THAN 377 FEET LONG AND CAN DISPLACE NEARLY 7,900 TONS.

Photo by USN Chief Mass Comm. Specialist Darren Moore

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