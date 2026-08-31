U.S.S. IOWA HAS NEW COMMANDER

THE U.S.S. IOWA HAS A NEW SKIPPER.
COMMANDER KYLE HAUBOLD TOOK OVER FROM GREGORY COY IN A TRADITIONAL CHANGE-OF-COMMAND CEREMONY HELD LAST FRIDAY ABOARD THE HISTORIC
SHIP NAUTILUS AT THE SUBMARINE FORCE MUSEUM IN GROTON, CONNECTICUT.
THE U.S.S. IOWA IS A NUCLEAR-POWERED FAST ATTACK SUBMARINE THAT WAS COMMISSIONED ON APRIL 5 OF 2025.
IT IS THE FOURTH U.S. NAVY SHIP NAMED FOR THE STATE OF IOWA WITH THE MOST RECENT SEEING ACTION IN WORLD WAR II, THE KOREAN WAR, AND GULF WAR FROM 1943-1990.
THE SUBMARINE IOWA HAS A CREW OF MORE THAN 130 PERSONNEL,
IT IS MORE THAN 377 FEET LONG AND CAN DISPLACE NEARLY 7,900 TONS.
Photo by USN Chief Mass Comm. Specialist Darren Moore