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TRIAL DATE SET FOR ASHLEY RUHLAND

By
Woody Gottburg
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35
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A TRIAL DATE HAS BEEN SET FOR A SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN PLYMOUTH COUNTY FOR ALLEGEDLY SHOOTING A MAN IN LATE JULY OUTSIDE OF HIS RURAL PLYMOUTH COUNTY HOME.

35-YEAR-OLD ASHLEY RUHLAND IS SCHEDULED TO BE TRIED NOVEMBER 3RD FOLLOWING AN OCTOBER 20TH PRE-TRIAL HEARING IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT.

RUHLAND HAS PLEADED NOT GUILTY IN THE JULY 29 FATAL SHOOTING OF 49-YEAR-OLD JUSTIN EMMICK AT HIS ACREAGE.

COURT DOCUMENTS STATE RUHLAND CALLED 9-1-1 TO REPORT SHOOTING EMMICK IN SELF-DEFENSE AND STATED SHE HAD A PROTECTION ORDER AGAINST HIM AT THE TIME OF THE SHOOTING.

RUHLAND REMAINS IN CUSTODY AT THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.

 

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