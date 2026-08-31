TRIAL DATE SET FOR ASHLEY RUHLAND

A TRIAL DATE HAS BEEN SET FOR A SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN PLYMOUTH COUNTY FOR ALLEGEDLY SHOOTING A MAN IN LATE JULY OUTSIDE OF HIS RURAL PLYMOUTH COUNTY HOME.
35-YEAR-OLD ASHLEY RUHLAND IS SCHEDULED TO BE TRIED NOVEMBER 3RD FOLLOWING AN OCTOBER 20TH PRE-TRIAL HEARING IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT.
RUHLAND HAS PLEADED NOT GUILTY IN THE JULY 29 FATAL SHOOTING OF 49-YEAR-OLD JUSTIN EMMICK AT HIS ACREAGE.
COURT DOCUMENTS STATE RUHLAND CALLED 9-1-1 TO REPORT SHOOTING EMMICK IN SELF-DEFENSE AND STATED SHE HAD A PROTECTION ORDER AGAINST HIM AT THE TIME OF THE SHOOTING.
RUHLAND REMAINS IN CUSTODY AT THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.