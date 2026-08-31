POLICE IDENTIFY RIVERSIDE PARK HOMICIDE VICTIM

SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED MORE DETAILS ABOUT THE DEATH OF A WOMAN WHOSE BODY WAS FOUND EARLY MONDAY IN RIVERSIDE PARK.
SGT. LORI VAN ROEKEL SAYS AN OFFICER ON ROUTINE PATROL DISCOVERED THE BODY OF 28-YEAR-OLD SHAUNACIE ARIELLE PETERS AROUND 6:45 A.M.
LORI1 OC…OF A HOMICIDE. :18
NO DETAILS ABOUT A SPECIFIC CAUSE OF DEATH ARE BEING RELEASED AT THIS TIME.
VAN ROEKEL SAYS THE WOMAN WAS KNOWN BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT:
LORI2 OC…FAMILIAR TO OFFICERS. :07
POLICE ARE ASKING ANYONE WHO HAD CONTACT WITH PETERS RECENTLY TO CONTACT THE DEPARTMENT
LORI3 OC……6440. :19
THE INVESTIGATION REMAINS ONGOING.