MIRACLE RIDERS HEADING BACK HOME

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS MADE IT TO SAN DIEGO, CALIFORNIA OVER THE WEEKEND AND ARE ON THEIR WAY BACK TO SIOUXLAND.
THE SEVEN SIOUXLAND MOTORCYCLE RIDERS ARE ON THEIR 11TH ANNUAL MIRACLE RIDE WITH THE GOAL OF THE 12-DAY JOURNEY TO RAISE $55,000 FOR SIX PEDIATRIC DEPARTMENTS AT UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S.
LEAD RIDER MATT THOMPSON SAID ON THE GROUP’S FACEBOOK CHAT THAT THEY MADE IT THROUGH THE HEAT FRIDAY RIDING FROM ALBUQUERQUE TO PHOENIX:
ON SATURDAY, THEY RODE FROM PHOENIX TO SAN DIEGO:
RIDERS1 OC…AT 9 A.M. :14
ONCE THEY MADE IT TO SAN DIEGO, THOMPSON SAYS THEY ACHIEVED THEIR GOAL OF REACHING THE FARHEST SOUTHWESTERN POINT OF THE CONTINENTAL UNITED STATES:
RIDERS2 OC……..PAVED ROADS ANYHOW. :17
THEY LATER LEFT SAN DIEGO AND MADE IT TO HENDERSON NEVADA, WHICH IS JUST SOUTH OF LAS VEGAS.
THIS YEAR’S TREK SPANS OVER 4,600 MILES.
THE MIRACLE RIDERS RETURN HOME ON SEPTEMBER 4TH WITH A WELCOME BACK CELEBRATION PLANNED FOR ROOSTER’S HARLEY DAVIDSON ON HIGHWAY 75 STARTING AROUND 3 PM.