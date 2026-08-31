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LINDBLADE PLAYED KEY ROLE IN GATEWAY COMPUTERS SUCCESS

By
Woody Gottburg
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(PART 2 OF INTERVIEW WITH KSCJ’S NEWS DIRECTOR WOODY GOTTBURG)

A DOCUMENTARY FILM ON THE LIFE OF SIOUX CITY’S BEST KNOWN PHOTOGRAPHER WILL HAVE ITS WORLD PREMIERE ON OCTOBER 1ST AT THE ORPHEUM THEATER.
LINDBLADE: CUTTING EDGE FEATURES THE STORY OF GEORGE LINDBLADE.

LINDBLADE IS KNOWN FOR MORE THAN JUST TAKING STILL PICTURES AND SHOOTING TV VIDEO.

HE WAS INVOLVED IN HELPING GATEWAY COMPUTERS BECOME A HUGE SUCCESS IN THE EARLY DAYS OF THE TECHNOLOGY BOOM.

GEORGE SAYS IT STARTED WITH GATEWAY FOUNDER TED WAITT WANTING TO USE A PHOTO OF CATTLE LINDBLADE TOOK FOR NORM WAITT SR, A CATTLEMAN WHO WAS TED’S FATHER:

LINDBLADE4 OC……IT TOOK OFF. :25

SOME PEOPLE SCOFFED AT THE AD…..FOR A SHORT TIME:

LINDBLADE5 OC……..OFF THE WALL WE WERE. :21

LINDBLADE IS ALSO CREDITED WITH DEVELOPING GATEWAY’S ICONIC COWHIDE BOX LOGO THAT HE SHOWED TED WAITT ONE DAY OVER LUNCH:

LINDBLADE6 OC….. HADN’T BEEN FOR YOU. :35

THE DOCUMENTARY ON LINDBLADE’S LIFE WILL KICKOFF THIS YEAR’S ANNUAL SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.

LINDBLADE: CUTTING EDGE WILL BE SHOWN FOR FREE ON OCTOBER 1ST AT 7PM AT THE ORPHEUM THEATER.

KSCJ file photo

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