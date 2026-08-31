COURT ST. DETOUR UNDERWAY FOR SANITARY SEWER REPLACEMENT WORK

CONSTRUCTION ALONG COURT STREET BETWEEN GORDON DRIVE AND DACE AVENUE TO REPLACE SANITARY SEWER INFRASTRUCTURE IS UNDERWAY IN SIOUX CITY.
THE PROJECT INCLUDES ABANDONING A 21 INCH SANITARY SEWER MAIN AND INSTALLING A 24 INCH SANITARY SEWER MAIN FROM THE NORTH SIDE OF GORDON DRIVE TO DACE AVENUE.
THE NEW SANITARY SEWER MAIN WILL BE BORED UNDER GORDON DRIVE TO AVOID TRAFFIC IMPACTS.
COURT STREET DIRECTLY NORTH OF GORDON DRIVE AND SOUTH OF GORDON DRIVE TO DACE AVENUE WILL BE CLOSED DURING THE EXTENT OF THE PROJECT.
A DETOUR IS POSTED ALONG SOUTH VIRGINIA STREET FROM GORDON DRIVE TO THE I-29 FRONTAGE ROAD AND THEN NORTH ALONG FLOYD BOULEVARD.
THE PROJECT IS SCHEDULED TO BE COMPLETED BY OCTOBER 19.