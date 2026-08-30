ROUND BARN TO BE FEATURED ON 26TH IOWA BARN TOUR

THE IOWA BARN FOUNDATION’S 26TH ANNUAL ALL-STATE BARN TOUR WILL ONCE AGAIN INCLUDE THE HISTORIC ROUND BARN LOCATED ON THE PLYMOUTH COUNTY FAIRGROUNDS IN LE MARS.
THIS YEAR’S TOUR WILL BE HELD ON SEPTEMBER 19TH AND 20TH, FEATURING OVER 100 BARNS ACROSS THE STATE, INCLUDING 16 ROUND BARNS.
PAT LEHNER SAYS ALTHOUGH IT IS A SELF-GUIDED TOUR, SHE AND HER HUSBAND DAVE GREET MANY OF THE VISITORS TO THE ROUND BARN DURING THE TWO-DAY EVENT:
LEHNER1 OC…..ON THE BARN. :15
EVEN IF YOU’VE BEEN IN THE BARN AT FAIR TIME TO SEE THE EXHIBITS AND DISPLAYS, LEHNER SAYS YOU WILL GET A CLOSER LOOK AT THE BARN ITSELF ON THIS TOUR:
LEHNER2 OC…THAT THEY CAN. :25
THE LEHNER’S HANDLE THE RENTALS OF THE BUILDINGS ON THE FAIRGROUNDS AND DAVE IS THE GROUNDSKEEPER.
PAT PRAISED THE IOWA BARN FOUNDATION, WHICH IS A VOLUNTEER-LED NON-PROFIT ORGANIZATION.
LEHNER3 OC………..STATE OF IOWA. :20
GO ONLINE TO IOWABARNFOUNDATION.ORG/BARN-TOURS FOR MORE INFORMATION.