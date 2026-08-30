A FEW OF IOWA’S HUNTING SEASONS BEGIN THIS WEEK

SOME OF IOWA’S LESSER KNOWN HUNTING SEASONS BEGIN IN THE COMING WEEK.
NATE CARR OF THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SAYS TUESDAY MARKS THE START OF IOWA’S MOURNING DOVE HUNTING SEASON:
HUNTING1 OC……..BIRD MIGRATING. :17
CARR SAYS RABBIT AND SQUIRREL SEASONS WILL OPEN THIS SATURDAY, SEPTEMBER 5TH.
SQUIRREL SEASON TYPICALLY BRINGS OUT SOME 20-THOUSAND HUNTERS WHO WILL HARVEST MORE THAN 100-THOUSAND SQUIRRELS A YEAR, WHILE IOWA HUNTERS TOOK AROUND 90-THOUSAND COTTONTAIL RABBITS EACH YEAR OVER THE PAST 10 YEARS.
THERE’S ALSO A MORE POPULAR HUNTING SEASON THAT STARTS SATURDAY:
HUNTING2 OC……..NINE DAYS. ;15
THERE’S A DAILY BAG LIMIT OF SIX FOR TEAL, AND THAT SEASON BEGINS AT SUNRISE AND ENDS AT SUNSET
VISIT THE WEBSITE IOWA-D-N-R-DOT-GOV FOR ALL OF THE RULES AND REGULATIONS ON FALL HUNTING.
RADIO IOWA