RHODEN RECEIVES TRUMP ENDORSEMENT FOR SOUTH DAKOTA GOVERNOR

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS PRESIDENT DONALD TRUMP’S ENDORSEMENT FOR THE UPCOMING ELECTION FOR GOVERNOR OF THE STATE.
THE PRESIDENT MADE THE ENDORSEMENT ON TRUTH SOCIAL.
RHODEN THANKED TRUMP FOR HIS SUPPORT AND SAYS HE IS LOOKING FORWARD TO CONTINUING WORK WITH THE ADMINISTRATION.
RHODEN FIRST BECAME GOVERNOR IN 2025, SUCCEEDING KRISTI NOEM WHEN SHE JOINED THE TRUMP ADMINISTRATION AS SECRETARY OF HOMELAND SECURITY.
RHODEN WILL BE VYING FOR A FULL TERM IN THE NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION WHERE HE FACES DEMOCRATIC CHALLENGER DAN AHLERS.