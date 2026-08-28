CRUZ FOUND GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER

A PLYMOUTH COUNTY JURY HAS FOUND A LE MARS MAN GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER.
22-YEAR-OLD OMAR CRUZ WAS CHARGED IN THE SHOOTING DEATH OF 21-YEAR-OLD MIGUEL MARTINEZ-LUNA BACK ON SEPTEMBER 30TH OF 2024.
THE SHOOTING TOOK PLACE AT MARTINEZ-LUNA’S HOME IN LE MARS.
CRUZ WAS ARRESTED IN SIOUX CITY A WEEK AFTER THE SHOOTING, AND HAS BEEN HELD IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL SINCE THEN ON A MILLION DOLLARS BOND.
TESTIMONY IN THE CASE BEGAN AUGUST 19TH IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT.
THE JURY RENDERED IT’S VERDICT ON AUGUST 27TH.
SENTENCING IN THE CASE IS SET FOR OCTOBER 16TH AT 9:30 A.M. IN LE MARS.