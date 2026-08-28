A MOVIE ON GEORGE LINDBLADE’S LIFE DEBUTS OCTOBER 1ST

A DOCUMENTARY FILM ON THE LIFE OF SIOUX CITY’S BEST KNOWN PHOTOGRAPHER WILL HAVE ITS WORLD PREMIERE ON OCTOBER 1ST AT THE ORPHEUM THEATER.
LINDBLADE: CUTTING EDGE FEATURES THE STORY OF GEORGE LINDBLADE.
LINDBLADE1 OC……SEVERAL TIMES. :26
MUCH OF THE FILM WILL FOCUS ON HIS TIME AT CHANNEL 9 TV IN SIOUX CITY, BUT LINDBLADE HAS A RICH HISTORY OF EXPERIENCES, INCLUDING BEING FRANK SINATRA’S PERSONAL PHOTOGRAPHER IN THE RAT PACK DAYS, AND COVERING NEWS EVENTS SUCH AS THE WATTS RIOTS IN LOS ANGELES:
LINDBLADE2 OC…….ALL THE TIME. :21
LINDBLADE HAS WORKED FOR ALL THREE TV STATIONS IN SIOUX CITY, STARTING AT KTIV AND ALSO AN ORIGINAL EMPLOYEE OF KMEG TV WHEN THEY STARTED AS A UHF STATION ON FLOYD BOULEVARD:
LINDBLADE3 OC…….HOW IT HAPPENED ;27
HE LEFT THERE TO WORK IN LOS ANGELES AND PALM SPRINGS AFTER A YEAR OR SO, BUT EVENTUALLY CAME BACK TO SIOUX CITY.
LINDBLADE: CUTTING EDGE WILL BE SHOWN FOR FREE ON OCTOBER 1ST AT 7PM AT THE ORPHEUM THEATER.
IT IS THE OPENING EVENT FOR THE ANNUAL SIOUX CITY FILM FESTIVAL.