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WARHORSE CASINO & HOTEL GROUNDBREAKING TAKES PLACE

By
Woody Gottburg
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GROUNDBREAKING TOOK PLACE THURSDAY IN SOUTH SIOUX CITY FOR THE WARHORSE GAMING CASINO AND HOTEL COMPLEX.

LANCE MORGAN, PRESIDENT AND C-E-O OF HO-CHUNK, INCORPORATED, SAYS WHEN COMPLETED, THE MORE THAN 63,000-SQUARE-FEET CASINO, HOTEL AND ENTERTAINMENT DESTINATION WILL COMPLETE A YEARS LONG EFFORT TO EXPAND INTO THE SIOUXLAND MARKET:

WARHORSE1 OC………FOR SOUTH SIOUX :10

MORGAN SAYS THE PROJECT WILL BENEFIT BOTH SOUTH SIOUX CITY AND DAKOTA COUNTY FINANCIALLY TOO:

WARHORSE2 OC……….COUNTY & THE CITY. :18

SOUTH SIOUX CITY MAYOR ROD KOCH (COKE) SAYS THAT WILL BE A GREAT BOOST TO THE LOCAL GOVERNMENTS:

WARHORSE3 OC……..TO HAVE THEM HERE. :15

MORGAN SAYS THE $100 MILLION DOLLAR PROJECT WILL HAVE A LOT TO OFFER SIOUXLAND:

WARHORSE4 OC……SPECTACULAR FEATURES. :26

THE NEW CASINO WILL BE LOCATED AT 4501 G STREET., ADJACENT TO THE ATOKAD DOWNS HORSE RACING TRACK.

WARHORSE SOUTH SIOUX WILL BE DEVELOPED IN TWO PHASES, ALLOWING THE PROPERTY TO ESTABLISH A MARKET PRESENCE WHILE CONSTRUCTION CONTINUES.

GRAPHICS COURTESY HO-CHUNK

 

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