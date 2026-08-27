WARHORSE CASINO & HOTEL GROUNDBREAKING TAKES PLACE

GROUNDBREAKING TOOK PLACE THURSDAY IN SOUTH SIOUX CITY FOR THE WARHORSE GAMING CASINO AND HOTEL COMPLEX.
LANCE MORGAN, PRESIDENT AND C-E-O OF HO-CHUNK, INCORPORATED, SAYS WHEN COMPLETED, THE MORE THAN 63,000-SQUARE-FEET CASINO, HOTEL AND ENTERTAINMENT DESTINATION WILL COMPLETE A YEARS LONG EFFORT TO EXPAND INTO THE SIOUXLAND MARKET:
WARHORSE1 OC………FOR SOUTH SIOUX :10
MORGAN SAYS THE PROJECT WILL BENEFIT BOTH SOUTH SIOUX CITY AND DAKOTA COUNTY FINANCIALLY TOO:
WARHORSE2 OC……….COUNTY & THE CITY. :18
SOUTH SIOUX CITY MAYOR ROD KOCH (COKE) SAYS THAT WILL BE A GREAT BOOST TO THE LOCAL GOVERNMENTS:
WARHORSE3 OC……..TO HAVE THEM HERE. :15
MORGAN SAYS THE $100 MILLION DOLLAR PROJECT WILL HAVE A LOT TO OFFER SIOUXLAND:
WARHORSE4 OC……SPECTACULAR FEATURES. :26
THE NEW CASINO WILL BE LOCATED AT 4501 G STREET., ADJACENT TO THE ATOKAD DOWNS HORSE RACING TRACK.
WARHORSE SOUTH SIOUX WILL BE DEVELOPED IN TWO PHASES, ALLOWING THE PROPERTY TO ESTABLISH A MARKET PRESENCE WHILE CONSTRUCTION CONTINUES.
GRAPHICS COURTESY HO-CHUNK