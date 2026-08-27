MRHD AWARDS $1 MILLION FOR HOMELESS HOUSING PROJECT

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT HAS AWARDED A MILLION DOLLAR GRANT TO SIOUX CITY’S NEIGHBORHOOD SERVICES DIVISION THROUGH MRHD’S 2026 ECONOMIC DEVELOPMENT MATCH GRANT PROGRAM TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF STAR APARTMENTS,
THAT PROJECT SUPPORTS A PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING PROJECT THAT WILL CREATE 24 HOUSING UNITS FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES EXPERIENCING HOMELESSNESS.
THE MONEY WILL BE USED AS PART OF A $6.56 MILLION DOLLAR PROJECT TO RENOVATE THE FORMER JEWISH COMMUNITY CENTER AT 525 14TH STREET.
THE BUILDING WILL HOUSE 24 ONE- AND TWO-BEDROOM PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING UNITS.
RESIDENTS WILL ALSO HAVE ACCESS TO ONSITE CASE MANAGEMENT AND SUPPORT SERVICES TO HELP HOMELESS INDIVIDUALS.
SIOUX CITY’S COORDINATED ENTRY SYSTEM RECORDED 1,054 INDIVIDUALS ACROSS 755 HOUSEHOLDS SEEKING HOUSING ASSISTANCE, INCLUDING 246 INDIVIDUALS IDENTIFIED AS CHRONICALLY HOMELESS AND 655 INDIVIDUALS WHO REPORTED HAVING A DISABILITY.
ONLY 70 REFERRALS TO HOUSING PROGRAMS WERE AVAILABLE DURING THE YEAR.
THE CITY OF SIOUX CITY CURRENTLY OWNS THE PROPERTY AND HAS ALREADY INVESTED RESOURCES INTO SECURING THE BUILDING, INSTALLING LIGHTING AND COMPLETING CONCEPTUAL DESIGN WORK.
THE CITY IS PURSUING ADDITIONAL STATE AND FEDERAL FUNDING SOURCES TO COMPLETE THE PROJECT.
CONSTRUCTION IS ANTICIPATED TO BEGIN IN 2027, WITH COMPLETION EXPECTED IN 2028.
Photo from MRHD