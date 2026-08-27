ATOKAD DOWNS PART OF MAJOR HO-CHUNK SOUTH SIOUX EXPANSION

ATOKAD DOWNS WILL HOST LIVE HORSE RACING BEGINNING THIS SATURDAY, AUGUST 29, JUST TWO DAYS AFTER THE WARHORSE CASINO GROUNDBREAKING.
HO-CHUNK INCORPORATED PRESIDENT LANCE MORGAN SAYS THE RACETRACK PUTS A SPOTLIGHT ON SOUTH SIOUX CITY AS WARHORSE BEGINS BUILDING ITS NEW CASINO COMPLEX.
MORGAN SAYS IT WAS IMPORTANT TO KEEP THE NAME OF THE HISTORIC TRACK THAT AREA RESIDENTS WATCHED THE HORSES RACE AT DECADES AGO:
ATOKAD1 OC……NEXT WEEKEND. :13
HE SAYS THE HORSE TRACK AND HOTEL AND CASINO WILL BRING A LOT OF JOBS TO THE METRO AREA:
ATOKAD2 OC…..230 NEW JOBS. :12
THE RACES BEGIN AT 1:30PM EACH DAY ON THE 5/8 OF A MILE TRACK.
MORGAN SAYS THE DEVELOPMENT MARKS ANOTHER MAJOR STEP IN WARHORSE GAMING’S GROWTH ACROSS NEBRASKA AND BUILDS ON ITS PARTNERSHIP WITH THE NEBRASKA HORSEMEN.
SOUTH SIOUX CITY MAYOR ROD KOCH SAYS ONCE COMPLETED, THE CASINO, HOTEL AND TRACK WILL BRING A LOT OF SECONDARY DEVELOPMENT TO THAT AREA OF THE CITY:
ATOKAD3 OC…….. SHORT ON HOUSING. :12
KOCH SAYS THE PROJECT WILL BE A CATALYST FOR EXTENDED GROWTH AND A TAX BREAK FOR THE CITIZENS IN SOUTH SIOUX CITY AND DAKOTA COUNTY.
Photo from Ho-Chunk