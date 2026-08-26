SIOUX CITY TO RESTART THE SEARCH FOR A NEW POLICE CHIEF

SIOUX CITY WILL NOT MOVE FORWARD WITH EITHER OF THE TWO FINALISTS FOR THE POSITION OF SIOUX CITY POLICE CHIEF.
CITY MANAGER MIKE COLLETT RELEASED A STATEMENT SAYING “THIS WAS NOT AN EASY DECISION, “MY PRIORITY IS TO ENSURE THE BEST OUTCOME FOR OUR CITY AND SETTING OUR NEXT POLICE CHIEF UP FOR LONG-TERM SUCCESS.”
SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA WERE THE TWO FINALISTS.
CAPTAIN RYAN BERTRAND WILL SERVE AS INTERIM POLICE CHIEF FOLLOWING THE RETIREMENT OF CHIEF REX MUELLER IN NOVEMBER.
THE CITY WILL RESTART THE RECRUITMENT PROCESS IN THE SPRING, UTILIZING CIVIC LEADERSHIP SEARCH PARTNERS UNDER THE CURRENT CONTRACT.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS NEW INFORMATION BECOMES AVAILABLE.