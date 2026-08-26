SIOUX CITY ASKS RESIDENTS TO REPORT HOMELESS ENCAMPMENTS

SIOUX CITY IS STARTING A NEW WAY FOR RESIDENTS AND BUSINESSES TO REPORT HOMELESS ENCAMPMENTS THEY FIND ON THEIR PROPERTY OR IN THEIR NEIGHBORHOOD.
IF YOU SEE A HOMELESS ENCAMPMENT, YOU MAY GO ONLINE TO SIOUX-CITY.ORG, SELECT “I WANT TO”, AND THEN CLICK ON “ENCAMPMENT” UNDER “REPORT.”
YOU CAN ALSO GO DIRECTLY TO SIOUX-CITY.ORG/ENCAMPMENT.
THOSE REPORTING AN ENCAMPMENT ARE ASKED TO PROVIDE AS MUCH INFORMATION AS POSSIBLE AND CLICK SUBMIT.
EACH REPORT IS SENT DIRECTLY TO THE CITY’S RESPONSE TEAM, WHICH ADDRESSES ENCAMPMENTS AS THEY ARE RECEIVED.
PLEASE BE AWARE THAT ENCAMPMENTS LOCATED ON PRIVATE PROPERTY MAY TAKE ADDITIONAL TIME TO RESOLVE.
THE CITY MUST FOLLOW LEGAL NOTIFICATION AND ACCESS PROCEDURES BEFORE ENTERING PRIVATE LAND, WHICH CAN EXTEND THE TIMELINE FOR REMOVAL.
THE HOMELESS ASSISTANCE RESPONSE TEAM IS WORKING TO IDENTIFY AND SAFELY REMOVE HOMELESS ENCAMPMENTS THROUGHOUT SIOUX CITY.