PILLEN KEEPS JOE KELLY AS LT. GOVERNOR RUNNING MATE

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS MADE IT OFFICIAL THAT JOE KELLY WILL CONTINUE AS HIS LT. GOVERNOR.
KELLY HAS SERVED NEBRASKA THE PAST FOUR YEARS IN THE ROLE.
PILLEN FILED THE PAPERWORK TUESDAY AND MADE THE ANNOUNCEMENT THAT EVENING IN THEIR OFFICIAL BID FOR REELECTION.
KELLY SAYS “AS GOVERNOR, JIM IS RUNNING GOVERNMENT LIKE A BUSINESS, WORKING HARD TO MAKE LIFE MORE AFFORDABLE, AND KEEPING OUR COMMUNITIES SAFE. HE’S THE RIGHT LEADER FOR OUR STATE.
PILLEN SAYS HE IS THE ONLY CANDIDATE ON THE BALLOT WHO IS 100% PRO-LIFE AND HAS TAKEN ACTION TO KEEP BIOLOGICAL BOYS OUT OF GIRLS’ SPORTS.
HE SAYS NEBRASKA COULDN’T HAVE A BETTER LT. GOVERNOR THAN KELLY.
KELLY WAS BORN AND RAISED IN LEXINGTON,
HE WAS ELECTED AS LANCASTER COUNTY ATTORNEY IN 2010 AND 2014.
IN 2018, KELLY WAS APPOINTED AS THE UNITED STATE ATTORNEY FOR NEBRASKA.