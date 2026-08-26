KLIMESH TALKS ABOUT POSSIBLE ISSUES FOR 2027 IOWA SENATE

IOWA SENATE MAJORITY LEADER MIKE KLIMESH WAS IN SIOUX CITY THIS WEEK, CAMPAIGNING WITH STATE SENATE DISTRICT ONE REPUBLICAN CHRISTOPHER PROSCH.
KLIMESH WAS ASKED AFTERWARDS IF THE STATE SENATE WOULD TAKE UP THE ISSUE OF DATA CENTERS AND CONSIDER ANY STATEWIDE REGULATIONS ON THEM.
KLIMESH1 OC………THAT WE DO THAT. :09
HE WAS ALSO ASKED ABOUT FLOCK CAMERAS THAT MANY POLICE DEPARTMENTS IN THE STATE HAVE BEEN USING TO READ VEHICLE’S LICENSE PLATES IN TRACKING DOWN SUSPECTS OF VARIOUS CRIMES.
SOME CITIES HAVE RECENTLY ENDED THEIR USE OVER PRIVACY CONCERNS:
KLIMESH2 OC……SHAPING UP. :18
KLIMESH ALSO SAYS THE STATE SENATE WILL TAKE ANOTHER LOOK AT EMINENT DOMAIN RELATING TO PROJECTS LIKE THE SUMMIT CARBON SOLUTIONS PIPELINE PROPOSAL:
KLIMESH3 OC…….IN THAT CORRIDOR. :18
HE BELIEVES THERE’S A WAY TO MAKE THE PROJECT WORK WITHOUT EMINENT DOMAIN:
KLIMESH4 OC…….SENATE LAST YEAR. :23
KLIMESH WAS ELECTED AS SENATE MAJORITY LEADER LAST SEPTEMBER.