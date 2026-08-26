COUNCILMAN BERTRAND HOPES FOR BETTER CHOICES FOR NEXT CITY POLICE CHIEF

SIOUX CITY WILL NOT MOVE FORWARD WITH EITHER OF THE TWO FINALISTS FOR THE POSITION OF SIOUX CITY POLICE CHIEF.
CITY MANAGER MIKE COLLETT RELEASED A STATEMENT SAYING “THIS WAS NOT AN EASY DECISION, “MY PRIORITY IS TO ENSURE THE BEST OUTCOME FOR OUR CITY AND SETTING OUR NEXT POLICE CHIEF UP FOR LONG-TERM SUCCESS.”
SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA WERE THE TWO FINALISTS.
CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND HAD MADE IT CLEAR IN THE PAST COUPLE OF WEEKS THAT HE WASN’T IN FAVOR OF EITHER FINALIST:
NOCHIEF4 OC…MOVE FORWARD. :14
BERTRAND SAYS THE CITY COUNCIL DID NOT GET A CHANCE TO TALK TO THE OTHER APPLICANTS BECAUSE OF THE CIVIL SERVICE TESTING PROCESS POINT SYSTEM, ONLY THE TWO FINALISTS:
NOCHIEF5 OC………..TO DO IT THIS WAY. :16
THE COUNCILMAN SAYS HE WASN’T HAPPY WITH THE SEARCH FIRM PROCESS TO GET THESE APPLICANTS:
NOCHIEF6 OC………THAT WE WANT. :22
CAPTAIN RYAN BERTRAND WILL SERVE AS INTERIM POLICE CHIEF FOLLOWING THE RETIREMENT OF CHIEF REX MUELLER IN NOVEMBER.
HE HAS SERVED WITH THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT FOR 24 YEARS AND IS THE COMMANDER OF THE UNIFORMED SERVICES DIVISION, OVERSEEING THE DEPARTMENT’S PATROL OPERATIONS.
HE IS NOT RELATED TO COUNCILMAN RICK BERTRAND.
THE CITY WILL RESTART THE RECRUITMENT PROCESS IN THE SPRING, UTILIZING CIVIC LEADERSHIP SEARCH PARTNERS UNDER THE CURRENT CONTRACT.