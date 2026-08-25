PROSCH KICKS OFF IOWA STATE SENATE CAMPAIGN

THE REPUBLICAN CANDIDATE FOR IOWA’S FIRST DISTRICT STATE SENATE SEAT HELD HIS OFFICIAL CAMPAIGN KICKOFF AT THE WOODBURT COUNTY COURTHOUSE TUESDAY MORNING.
BUSINESSMAN CHRISTOPHER PROSCH SPOKE TO A FEW DOZEN SUPPORTERS SEATED INSIDE THE COURTHOUSE LOBBY AREA WHERE HE EXPLAINED HIS VIEW ON SEVERAL ISSUES, INCLUDING PREVENTING CHINA FROM HAVING ANY INFLUENCE IN IOWA AGRICULTURE:
PROSCH1 OC…..THAT’S NOT ACCEPTABLE. :18
PROSCH WEIGHED IN ON THE FLOCK CAMERA DISCUSSION IN THE STATE SAYING HE IS LOOKING AT BOTH SIDES OF THE ISSUE IN USING THEM:
PROSCH2 OC……..IN DES MOINES. :22
HE ALSO SUPPORTS DATA CENTERS, BUT DOESN’T THINK SALIX IS WHERE TO PUT ONE LOCALLY:
PROSCH3 OC…….OPEN FOR BUSINESS. :27
PROSCH WAS JOINED BY IOWA SENATE MAJORITY LEADER MIKE KLIMISCH, AND STATE SENATORS DAN DAWSON AND LYNN EVANS AT HIS EVENT.
HE IS RUNNING AGAINST INCUMBENT DEMOCRAT CATELIN DREY OF SIOUX CITY IN THE NOVEMBER ELECTION.