Home Local News MCCAULEY FAMILY & FRIENDS HOPE FOR NEW TRIAL OF SUSPECT IN HER...

MCCAULEY FAMILY & FRIENDS HOPE FOR NEW TRIAL OF SUSPECT IN HER 1983 DEATH

By
Woody Gottburg
-
39
SHARE

A JURY WAS UNABLE TO REACH A VERDICT MONDAY IN THE FIRST-DEGREE MURDER TRIAL OF A MAN ACCUSED OF KILLING A NATIVE AMERICAN WOMAN MORE THAN 40 YEARS AGO IN SIOUX CITY.

THOMAS POPP WAS ACCUSED OF MURDERING TERRI MCCAULEY IN 1983.

AFTER JURORS SAID THEY COULDN’T REACH A UNANIMOUS DECISION, THE JUDGE DECLARED A MISTRIAL.

MCCAULEY’S NEPHEW, JOSHUA TAYLOR, SAYS HE IS HOPEFUL WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS WILL PURSUE A NEW TRIAL.

POPPREAX OC…… RENDER A GUILTY VERDICT.” :13

A GRAND JURY INDICTED POPP IN 2025 WHEN HE WAS LIVING IN THE STATE OF WASHINGTON:

POPPREAX2 OC………BECAUSE OF JAMES LOOMIS. ;07

POPP’S DEFENSE ATTORNEY ARGUED THERE WAS NO PHYSICAL EVIDENCE LINKING HIM TO THE CRIME.

IF CONVICTED, POPP WOULD FACE A MANDATORY SENTENCE OF LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE.

LOOMIS HAS 90 DAYS TO DECIDE WHETHER TO RETRY POPP.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR