MCCAULEY FAMILY & FRIENDS HOPE FOR NEW TRIAL OF SUSPECT IN HER 1983 DEATH

A JURY WAS UNABLE TO REACH A VERDICT MONDAY IN THE FIRST-DEGREE MURDER TRIAL OF A MAN ACCUSED OF KILLING A NATIVE AMERICAN WOMAN MORE THAN 40 YEARS AGO IN SIOUX CITY.
THOMAS POPP WAS ACCUSED OF MURDERING TERRI MCCAULEY IN 1983.
AFTER JURORS SAID THEY COULDN’T REACH A UNANIMOUS DECISION, THE JUDGE DECLARED A MISTRIAL.
MCCAULEY’S NEPHEW, JOSHUA TAYLOR, SAYS HE IS HOPEFUL WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS WILL PURSUE A NEW TRIAL.
POPPREAX OC…… RENDER A GUILTY VERDICT.” :13
A GRAND JURY INDICTED POPP IN 2025 WHEN HE WAS LIVING IN THE STATE OF WASHINGTON:
POPPREAX2 OC………BECAUSE OF JAMES LOOMIS. ;07
POPP’S DEFENSE ATTORNEY ARGUED THERE WAS NO PHYSICAL EVIDENCE LINKING HIM TO THE CRIME.
IF CONVICTED, POPP WOULD FACE A MANDATORY SENTENCE OF LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE.
LOOMIS HAS 90 DAYS TO DECIDE WHETHER TO RETRY POPP.