LOCAL DRIVERS ARE BEING TICKETED FOR PASSING STOPPED SCHOOL BUSES

WE ARE TWO FULL DAYS INTO THE START OF THE NEW SCHOOL YEAR IN SIOUX CITY, AND UNFORTUNATELY SOME DRIVERS ARE PASSING STOPPED SCHOOL BUSES THAT ARE PICKING UP OR DROPPING OFF CHILDREN.
DOUG STEWART, THE TRANSPORTATION SUPERVISOR OF THE SCHOOL DISTRICT, SAYS THOSE DRIVERS WILL END UP PAYING A PENALTY:
STOPBUS1 OC……OR A TWO LANE ROAD. :23
ALL OF THE SIOUX CITY SCHOOL BUSES ARE ALSO EQUIPPED WITH VIDEO CAMERAS, SO YOU WILL BE CAUGHT ON CAMERA IF YOU ILLEGALLY PASS A STOPPED BUS:
STOPBUS2 OC…….FINE OUT OF IT. ;10
STEWART SAYS IT WON’T BE A CHEAP TICKET AND FINE:
STOPBUS3 OC…….BAD DRIVER CLASSES. :13
HE SAYS THE BUS VISIBILITY HAS BEEN IMPROVED SO DRIVERS CAN CLEARLY SEE WHEN THEY HAVE STOPPED:
STOPBUS4 OC……NOBODY GETS HURT. :16
85 SIOUX CITY DRIVERS WERE TICKETED LAST SCHOOL YEAR FOR PASSING A STOPPED SCHOOL BUS,
THE VAST MAJORITY OF THEM WERE FINED.