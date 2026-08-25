GRASSLEY SPEAKS OUT ABOUT NEW CANADIAN TARIFFS

THE PRICES IOWANS PAY FOR GASOLINE AND GROCERIES ARE ALREADY HIGH, BUT NEW TARIFFS ON GOODS COMING FROM CANADA WILL PUSH COSTS STILL HIGHER ON EVERYTHING FROM ALCOHOL TO AUTO PARTS TO LUMBER.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS WITH THE TRADE TALKS COLLAPSING OVER THE WEEKEND, CANADA RESPONDED TO PRESIDENT TRUMP’S THREATS WITH A DOLLAR-FOR-DOLLAR DUTY ON U-S GOODS.
THE TALKS FELL APART FRIDAY NIGHT AND THOSE TARIFFS TOOK EFFECT ON SATURDAY.
CANADA1 OC……..”CRITICAL MINERALS” :10
GRASSLEY SAYS THE PRESIDENT IMPOSED A 50-PERCENT TARIFF ON SOME 28-BILLION DOLLARS WORTH OF CANADIAN GOODS, AND GRASSLEY LAMENTS HOW THE 2020 FREE TRADE DEAL, THE UNITED STATES-MEXICO-CANADA AGREEMENT, IS BEING LEFT BEHIND.
CANADA2 OC…….. SOON BE LIFTED” :17
PRESIDENT TRUMP USED HARSH LANGUAGE IN HIS TRUTH SOCIAL POST ON MONDAY: “THE U.S.A. WILL ALWAYS BE FAR BIGGER, RICHER, AND STRONGER THAN CANADA. SOMEONE SHOULD GET THESE CLOWNS TO ‘FALL IN LINE’ OR, THE CONSEQUENCES FOR CANADA WILL BE FAR WORSE!”
GRASSLEY SAYS THIS TACTIC COULD BE HARMFUL IN MULTIPLE WAYS.
CANADA3 OC…….”SECURITY VULNERABILITIES” :15
REPORTS SHOW IOWA BUSINESSES SHIP MORE PRODUCTS TO CANADA THAN ANYWHERE ELSE.
IOWA EXPORTS NEARLY FIVE-BILLION DOLLARS WORTH OF GOODS TO CANADA EACH YEAR, WHILE IOWA IMPORTS MORE THAN THREE-BILLION DOLLARS IN GOODS FROM CANADA.
Radio Iowa