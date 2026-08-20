SIOUX CITY MAN SENTENCED ON FEDERAL WEAPONS CHARGE

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO OVER A DECADE IN PRISON ON A FEDERAL WEAPONS CHARGE.
26-YEAR-OLD ANGEL CASTILLO-MARTINEZ WAS SENTENCED TO 12 YEARS AND SEVEN MONTHS IN FEDERAL PRISON, AFTER A GUILTY PLEA TO POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON.
CASE EVIDENCE SHOWED THAT IN JUNE OF 2025, CASTILLO-MARTINEZ OBTAINED A RIDE FROM WINNEBAGO, NEBRASKA TO SIOUX CITY WITH THE INTENT TO “HURT A LOT OF PEOPLE.”
HE WAS ARMED WITH A LOADED HANDGUN AND A LOADED RIFLE.
SIOUX CITY POLICE OFFICERS SAW CASTILLO-MARTINEZ GETTING IN AND OUT OF THE VEHICLE ABRUPTLY AND NOTICED THAT THE VEHICLE WAS BEING DRIVEN BY A PERSON WITH A SUSPENDED LICENSE, SO A TRAFFIC STOP ENSUED.
CASTILLO-MARTINEZ FLED ON FOOT, BUT WAS QUICKLY APPREHENDED BY SIOUX CITY POLICE.
HE GAVE OFFICERS A FALSE NAME AND DATE OF BIRTH AN HAD ATTEMPTED TO HIDE A BAGGIE CONTAINING MORE THE 50 GRAMS OF METH.
FOLLOWING HIS ARREST, CASTILLO-MARTINEZ ADMITTED HE WAS SEEKING REVENGE FOR AN ATTACK THAT HAPPENED TO A FRIEND TWO DAYS PRIOR.
HE LATER LEARNED THAT THE PEOPLE HE HAD TARGETED WERE INNOCENT.
CASTILLO-MARTINEZ IS BEING HELD IN THE U.S.MARSHAL’S CUSTODY UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO A FEDERAL PRISON.