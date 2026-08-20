POWELL BROADCASTING & RICK COLLINS TOYOTA HOST TEACHER SUPPLY DRIVE

THERE’S STILL TIME FOR YOU TO HELP US STOCK 1,000 TEACHERS FOR SUCCESS IN THE NEW SCHOOL YEAR.
EVERY YEAR TEACHERS SPEND HUNDREDS OF DOLLARS OF THEIR OWN MONEY ON CLASSROOM SUPPLIES.
OUR POWELL MEDIA GROUP INCLUDING KSCJ ARE PARTNERING WITH RICK COLLINS TOYOTA TO FILL SUPPLY BAGS FOR 1,000 TEACHERS IN THE SIOUXLAND AREA.
YOU CAN HELP BY DONATING NEW SCHOOL SUPPLIES TO HELP SUPPORT OUR LOCAL CLASSROOMS.
THAT INCLUDES WE’RE ITEMS LIKE:PENS & PENCILS, NOTEBOOK PAPER, GLUE STICKS, PAPER TOWELS, HAND SANITIZER, SCISSORS AND MORE.
YOU CAN FIND THE FULL LIST ON OUR KSCJ.COM WEBSITE BELOW THE NEWS STORIES.
THE DONATION DEADLINE IS FRIDAY AT 5 P.M.
PLEASE DROP OFF DONATIONS AT OUR STUDIOS LOCATED AT 2000 INDIAN HILLS DRIVE AT THE CORNER WITH GLEN OAKS BLVD.
SATURDAY WE WILL HAVE OUR TEACHER DRIVE-THROUGH EVENT FROM 11 AM TO 1PM AT RICK COLLINS TOYOTA.
TEACHERS ARE INVITED TO DRIVE THROUGH THE RICK COLLINS PARKING LOT, SHOW A VALID SCHOOL ID, AND RECEIVE A FREE BAG FILLED WITH CLASSROOM SUPPLIES.
FIVE LUCKY SUPPLY BAGS WILL CONTAIN A GOLDEN TICKET TO GIVE THE TEACHER AN EXTRA SPECIAL PRIZE FROM OUR COMMUNITY PARTNERS.