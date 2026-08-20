JAZZ & BLUES MUSIC TO HIGHLIGHT HISTORY OF WEST 7TH STREET

WEST 7TH STREET IN SIOUX CITY WILL BE SHOWCASING COOL JAZZ AND BLUES MUSIC THIS SATURDAY AFTERNOON TO CELEBRATE THE HISTORY AND CULTURE OF THAT NEIGHBORHOOD.
SPOKESPERSON JOANNE FOX SAYS THAT AREA OF TOWN HAD SOME GREAT JAZZ CLUBS IN THE 50’S AND 60’S:
W7TH1 OC……PRETTY CLOSELY. :13
THE FESTIVAL IS FREE TO THE PUBLIC.
FOX SAYS THERE WERE PLACES LIKE THE 7-11 CLUB AND THE SWINGIN’ INN WHJERE YOU HEARD SOME OF SIOUX CITY’S FINEST MUSICIANS:
W7TH2 OC….SO MEANINGFUL. :17
SHE SAYS BESIDES THE MUSIC, MATT ANDERSON, CURATOR OF HISTORY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM, WILL OFFER A WALKING TOUR TALK ABOUT THE AREA:
W7TH3 OC……MUSIC WILL START. :14
THE PERFORMERS INCLUDE THE FABULOUS FITTY, THE MLK COMMUNITY CHOIR, SAM IRISH, PETE HITTLE, AND TERRY BROOKS.
FIVE FOOD TRUCKS WILL ALSO BE ON SITE TO OFFER A VARIETY OF MEALS AND BEVERAGES.
THE LIVE MUSIC GOES UNTIL AROUND 4 P.M.
THE FESTIVAL TAKES PLACE AT 712 MARKET STREET NEAR THE CORNER OF WEST 8TH AND MARKET.