CONSTRUCTION TO AFFECT OLSEN STADIUM FOOTBALL PARKING

FOOTBALL SEASON IS ALMOST HERE, AND PARKING FOR UPCOMING GAMES AT OLSEN STADIUM WILL BE AFFECTED BY ONGOING CONSTRUCTION.
THE PULASKI DRAINAGE IMPROVEMENT PROJECT HAS REDUCED AVAILABLE PARKING IN THE EAST LOT AT ELWOOD OLSEN STADIUM ON THE CAMPUS OF MORNINGSIDE UNIVERSITY ON PETERS AVENUE.
VISITORS ATTENDING UPCOMING FOOTBALL GAMES ARE ENCOURAGED TO PARK IN THE WEST PARKING LOT NEAR ROSEN FIELD AND THE SOUTH LOT NEAR THE TENNIS COURTS ON PETERS AVENUE.
THOSE PARKING IN THE EAST LOT SHOULD ENTER FROM PETERS AVENUE OR SOUTH PAXTON STREET AND AVOID THE ACTIVE CONSTRUCTION ZONE LOCATED IN THE SOUTHERN PORTION OF THE LOT.
MEDIANS ACT AS A GUIDE TO HELP DRIVERS PARK, HOWEVER, DRIVERS SHOULD NOTE THE PAINTED YELLOW LINES DO NOT CURRENTLY ALIGN WITH THE TEMPORARY LAYOUT.
YOU ALSO NEED TO BE AWARE OF OPEN VOIDS WITHIN THE MEDIANS THROUGHOUT THE EAST PARKING LOT.
THOSE AREAS WILL BE MARKED WITH CAUTION TAPE FOR VISIBILITY AND SAFETY.
THE PULASKI DRAINAGE IMPROVEMENT PROJECT, WHICH BEGAN IN JUNE, AIMS TO REDUCE DOWNSTREAM FLOODING IN PULASKI PARK AND IMPROVE WATER QUALITY.
PROJECT COMPLETION IS ANTICIPATED IN MID-SEPTEMBER.