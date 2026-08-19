SOUTH SIOUX POLICE TO INCREASE FOCUS ON IMPAIRED DRIVERS

SOUTH SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT ARE CONTINUING THEIR FOCUS ON GETTING IMPAIRED DRIVERS OFF OF THEIR CITY’S STREETS.
STARTING THIS FRIDAY, SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL AGAIN PARTICIPATE IN A “DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER” EFFORT WHICH RUNS AUGUST 21 THROUGH SEPTEMBER 7.
THEY WILL HAVE ADDITIONAL OFFICERS ON PATROL THROUGH AN OVERTIME TRAFFIC ENFORCEMENT GRANT FUNDED BY THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HIGHWAY SAFETY OFFICE.
THEY REMIND DRIVERS IF YOU PLAN TO DRINK, MAKE ARRANGEMENTS FOR A SAFE RIDE HOME BEFORE YOU GO OUT.
YOU SHOULD EITHER DESIGNATE A SOBER DRIVER, USE A RIDESHARE SERVICE, CALL A TAXI, OR ASK A SOBER FRIEND OR FAMILY MEMBER FOR A RIDE.
LT. CLINT NELSON OF THE SOUTH SIOUX CITY POLICE SAYS “EVERY TRAFFIC FATALITY IS A TRAGEDY, AND WE KNOW THAT MANY CAN BE PREVENTED IF EVERYONE CHOOSES TO DRIVE SOBER. IF YOU’RE GOING TO DRINK, DON’T DRIVE. IT’S AS SIMPLE AS THAT.”
THE EFFORT WILL RUN THROUGH LABOR DAY MONDAY.
South Sioux Police graphic