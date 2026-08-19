SIOUX CITY MAN CHARGED WITH ARMED ROBBERY OF LEMONADE STAND

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY CHARGED WITH THE ARMED ROBBERY OF A LEMONADE STAND IN MORNINGSIDE OVER THE WEEKEND.
SUNDAY EVENING, JUST BEFORE 7PM, SIOUX CITY POLICE RESPONDED TO THE REPORTED ROBBERY NEAR THE INTERSECTION OF GORDON DRIVE AND SOUTH HELEN STREET.
POLICE SAY THE JUVENILE FEMALE ATTENDING THE LEMONADE STAND WAS APPROACHED BY A MASKED MAN ARMED WITH A KNIFE WHO WAS ON A SCOOTER.
THE MAN DEMANDED MONEY, AND THE JUVENILE TOLD HIM SHE DID NOT HAVE ANY.
HE ASKED HER TO POUR HIM SOME LEMONADE, WHICH SHE REFUSED TO DO, AND THE MAN LEFT THE AREA.
INVESTIGATING OFFICERS IDENTIFIED AND LOCATED THE SUSPECT ON TUESDAY, AND ARRESTED 40-YEAR-OLD KELLY COOP.
COOP IS CHARGED WITH FIRST-DEGREE ROBBERY AND ALSO TWO COUNTS OF POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 3RD OFFENSE.