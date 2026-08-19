PROSECUTION RESTS IN POPP MURDER TRIAL

THE STATE HAS RESTED ITS CASE IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 63-YEAR-OLD THOMAS POPP IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS CALLED HIS FINAL SCHEDULED WITNESSES WITH TESTIMONY WRAPPING UP EARLY WEDNESDAY AFTERNOON.
JUDGE TOD DECK THEN DISMISSED THE JURY FOR THE REST OF THE DAY.
THE TRIAL WILL RESUME THURSDAY AT 9 A.M. IN THE WOODBURY COUNTY L-E-C.
IF THERE ARE NO DEFENSE WITNESSES CALLED OR ANY FURTHER CROSS EXAMINATION, THE JURY WILL BE GIVEN ITS INSTRUCTIONS AND BEGIN DELIBERATIONS.