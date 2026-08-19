MORNINGSIDE AVENUE STUDY MEETING SET FOR THURSDAY

SIOUX CITY WILL HOST A PUBLIC MEETING OPEN HOUSE FOR THE CORRIDOR STUDY OF MORNINGSIDE AVENUE, FROM JAY AVENUE TO TRANSIT AVENUE THIS AFTERNOON AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY.
THE CORRIDOR STUDY IS TO IDENTIFY IMPROVEMENTS THAT CAN BE INCORPORATED INTO THE FUTURE SIOUX CITY CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM.
THE STUDY TEAM WILL DEVELOP CORRIDOR IMPROVEMENT CONCEPTS THAT INCORPORATE SOUND ENGINEERING PRINCIPLES, SAFETY ENHANCEMENTS, INFRASTRUCTURE REPLACEMENT, AND STREETSCAPE IMPROVEMENTS.
CITY STAFF AND THE CONSULTANT TEAM OF SNYDER AND ASSOCIATES AND DGR, INC. WILL BE IN ATTENDANCE TO ANSWER QUESTIONS.
THE OPEN HOUSE WILL BE FROM 4 P.M. TO 5:30 P.M. IN THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY GARRETSON MEETING ROOM.
THERE IS NO FORMAL PRESENTATION SO ATTENDEES MAY COME AND GO DURING THAT TIME AS NEEDED.
KSCJ FILE PHOTO