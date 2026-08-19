JURY BEGINS DELIBERATIONS IN POPP MURDER TRIAL (UPDATE)

THE JURY BEGAN DELIBERATIONS AROUND 2:45 PM. AND ENDED AT 4:30PM TODAY (THURSDAY).
THEY RESUME DELIBERATIONS FRIDAY MORNING AT 9 A.M.
Updated 4:55pm Aug. 20
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TESTIMONY HAS ENDED IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 63-YEAR-OLD THOMAS POPP IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
THE DEFENSE BEGAN THE MORNING BY REQUESTING JUDGE TOD DECK TO ACQUIT POPP BEFORE THE JURY ENTERED THE CHAMBER.
THE JUDGE DENIED THE MOTION AND THE JURY ENTERED WITH THE DEFENSE ENTERING OLD NEWSPAPER ARTICLES FROM 1983 ABOUT MCCAULEY’S MURDER INTO EVIDENCE, AND THEN CALLING DR. KIMBERLY MACLIN FROM THE UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA TO THE STAND AS THEIR ONLY WITNESS.
MACLIN, AN ACADEMIC DOCTOR, TESTIFIED FOR OVER HALF AN HOUR ON MEMORY ISSUES OF PEOPLE, INCLUDING WITNESSES, AND HOW MEMORIES CAN BE UNRELIABLE.
THE DEFENSE RESTED AND MOVED FOR AN ACQUITTAL WHICH WAS DENIED.
THOMAS POPP DECLINED TO TESTIFY ON HIS OWN BEHALF.
THE JURY WILL RECEIVING THEIR INSTRUCTIONS AROUND NOON, WITH CLOSING STATEMENTS TO FOLLOW AND THEN DELIBERATIONS WILL BEGIN.
UPDATED 11:05 A.M. 8/20/16
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THE STATE HAS RESTED ITS CASE IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 63-YEAR-OLD THOMAS POPP IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS CALLED HIS FINAL SCHEDULED WITNESSES WITH TESTIMONY WRAPPING UP EARLY WEDNESDAY AFTERNOON.
JUDGE TOD DECK THEN DISMISSED THE JURY FOR THE REST OF THE DAY.
THE TRIAL WILL RESUME THURSDAY AT 9 A.M. IN THE WOODBURY COUNTY L-E-C.
IF THERE ARE NO DEFENSE WITNESSES CALLED OR ANY FURTHER CROSS EXAMINATION, THE JURY WILL BE GIVEN ITS INSTRUCTIONS AND BEGIN DELIBERATIONS.