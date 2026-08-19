EVENT CENTER RECYCLING CONTAINER MOVED BECAUSE OF MISUSE

THE RECYCLING CONTAINER LOCATED IN THE PARKING LOT OF THE TYSON EVENTS CENTER AND LONG LINES FAMILY RECREATION CENTER AT 401 GORDON DRIVE IS BEING PERMANENTLY RELOCATED.
IT’S BEING MOVED TO THE CITIZEN’S CONVENIENCE CENTER AT 5800 28TH STREET DUE TO CONTINUED MISUSE OF THE CONTAINER.
THE CHANGE WILL HELP ENSURE RECYCLABLE MATERIALS ARE PROPERLY MANAGED AND REDUCE CONTAMINATION FROM NON-RECYCLABLE ITEMS.
RECYCLING IS AVAILABLE FREE OF CHARGE AT THE CITIZEN’S CONVENIENCE CENTER WITH HOURS OF OPERATION MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 8 A.M. TO 5 P.M., AND SATURDAYS FROM 9 A.M. TO 2 P.M.
THE CENTER IS CLOSED ON SUNDAYS.
RESIDENTS MAY RECYCLE PLASTICS, CARDBOARD, ALUMINUM AND PAPER PRODUCTS AT NO COST.
GLASS MUST BE SEPARATED AND PLACED IN A DESIGNATED AREA.
DO NOT PLACE PLASTIC GROCERY BAGS IN THE RECYCLING BIN AS THOSE BAGS CANNOT BE RECYCLED, BUT MAY BE RETURNED TO PARTICIPATING GROCERY STORES.