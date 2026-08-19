DRAUD TO CONTINUE AS BRIAR CLIFF PRESIDENT

BRIAR CLIFF UNIVERSITY’S BOARD OF TRUSTEES HAS EXTENDED THE PRESIDENCY OF DR. MATTHEW DRAUD THROUGH AN EVERGREEN AGREEMENT, REAFFIRMING THE BOARD’S CONFIDENCE IN HIS LEADERSHIP AND THE DIRECTION OF THE UNIVERSITY.
UNDER THE NEW AGREEMENT, DR. DRAUD’S INITIAL THREE-YEAR COMMITMENT WILL AUTOMATICALLY RENEW, PROVIDING CONTINUITY IN LEADERSHIP.
DR. DRAUD ASSUMED PRESIDENTIAL RESPONSIBILITIES ON JULY 1 OF 2024, AND WAS OFFICIALLY INAUGURATED ON MARCH 12 OF 2025.
UNDER HIS LEADERSHIP, BRIAR CLIFF LAUNCHED THE FOUNDATIONS FOR THE FUTURE COMPREHENSIVE CAMPAIGN AND SURPASSED ITS INITIAL $10 MILLION AND SUBSEQUENT $12 MILLION DOLLAR GOALS.
THE CAMPAIGN IS NOW WORKING TOWARD AN EXPANDED $15 MILLION GOAL.
BRIAR CLIFF HAS ALSO EXPANDED ITS ACADEMIC AND ATHLETIC OFFERINGS, ADDING DUAL-CREDIT AND ON-DEMAND COURSES, A DUAL-DEGREE PROGRAM IN ENGINEERING, AND NEW VARSITY TEAMS,