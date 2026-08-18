SUSPECT CHARGED IN SHOTS FIRED INCIDENT ON SIOUX CITY’S WESTSIDE

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY CHARGED IN A GUN RELATED INCIDENT THAT OCCURRED EARLY TUESDAY ON THE WESTSIDE OF SIOUX CITY.
POLICE WERE CALLED AROUND 3 A.M. TO THE 2400 BLOCK OF GEORGE STREET FOR A REPORT OF SEVERAL SHOTS BEING FIRED.
OFFICERS LEARNED A VEHICLE HAD BEEN SHOT SEVERAL TIMES THAT WAS OCCUPIED BY TWO FEMALES WHO WERE UNINJURED.
35-YEAR-OLD BRANDON SEXTRO WAS IDENTIFIED AS THE SUSPECTED SHOOTER AND WAS LOCATED ON FOOT ON NORTHVIEW TERRACE AND TAKEN INTO CUSTODY WITHOUT INCIDENT.
OFFICERS LOCATED SEVERAL SPENT SHELL CASINGS AT THE LOCATION OF THE INCIDENT.
SEXTRO WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON THREE FELONY COUNTS, INCLUDING INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, TERRORISM AND GOING ARMED WITH INTENT.
CITY POLICE WERE ASSISTED BY THE WOODBURY COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT.