Sergeant Bluff Luton & South Sioux Receive $5000 Grants From T-Mobile Friday Night 5G Lights

SERGEANT BLUFF-LUTON HIGH SCHOOL HAS RECEIVED $5,000 IN FUNDING THROUGH T-MOBILE’S FRIDAY NIGHT 5G LIGHTS COMPETITION.
IT’S A NATIONAL COMPETITION CELEBRATING SMALL-TOWN FOOTBALL AND COMMUNITY PRIDE.
THE AWARD ALSO PUTS SERGEANT BLUFF IN THE RUNNING FOR A FOOTBALL FIELD TRANSFORMATION VALUED AT $1 MILLION DOLLARS.
SERGEANT BLUFF-LUTON’S ATHLETIC DIRECTOR AND HEAD FOOTBALL COACH JUSTIN SMITH APPLIED WITH HOPES OF MODERNIZING THEIR ATHLETIC FACILITIES FROM UNDERSIZED FOOTBALL FAN SEATING AND OUTDATED EQUIPMENT TO CREATING A SAFER, LARGER SPACE FOR STUDENT-ATHLETES TO TRAIN.
SOUTH SIOUX CITY HIGH SCHOOL ALSO RECEIVED $5000 FROM T-MOBILE THE PREVIOUS WEEK.
T-MOBILE WILL AWARD $25,000 FOR 40 FINALISTS, $250,000 FOR FOUR DIVISION CHAMPIONS AND $1 MILLION TOWARD A FOOTBALL FIELD TRANSFORMATION FOR ONE GRAND PRIZE WINNER, ANNOUNCED NOVEMBER 12.