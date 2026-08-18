SC SCHOOLS DONATE USED SCHOOL BUS TO FIRE RESCUE FOR SPECIAL TRAINING

THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HAS DONATED A USED SCHOOL BUS TO SIOUX CITY FIRE RESCUE TO BE USED IN SPECIAL RESCUE TRAINING FOR THEIR FIREFIGHTERS.
FIRE CHIEF RYAN COLLINS SAYS IT’S THE FIRST TIME HIS DEPARTMENT HAS RECEIVED THIS TYPE OF DONATION:
BUSDONATE1 OC….ACTUAL SCHOOL BUS. :18
COLLINS SAYS THE BUS WILL BE USED TO TRAIN FOR MASS CASUALTY INCIDENT RESPONSES, AND THEY CAN BRING IN OTHER AGENCIES TO TAKE PART IN THAT TRAINING:
BUSDONATE2 OC……TO MITIGATE IT. :19
HEATH VAN ROEKEL, HEAD MECHANIC WITH SIOUX CITY SCHOOLS, SAYS THE DONATED BUS HAD OUTLIVED ITS USEFULNESS AS PART OF THE EPA GRANT GUIDELINES FOR THE DISTRICT’S NEW E-V BUSES:
BUSDONATE3 OC…….DRILLS FOR THEM. :19
HE SAYS DONATING IT TO FIRE RESCUE WAS THE BEST WAY TO DISPOSE OF THE SCHOOL BUS.
MEIER TOWING USED ONE OF THEIR TRUCKS TO TOW THE BUS TO THEIR FACILITY, WHERE SIOUX CITY FIREFIGHTERS TRAIN OUTDOORS IN VEHICLE EXTRICATION SCENARIOS.