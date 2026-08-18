PUBLIC MEETING SET FOR MORNINGSIDE UNIVERSITY OFFER FOR LEWIS PARK & POOL

A PUBLIC MEETING WILL TAKE PLACE TUESDAY EVENING (AUG 18) AT 6 P.M. AT THE SEABOARD TRIUMPH FOODS EXPO CENTER ON MORNINGSIDE UNIVERSITY’S FORMAL PROPOSAL TO THE CITY OF SIOUX CITY TO ACQUIRE LEWIS PARK AND THE LEWIS PARK SWIMMING POOL LOCATED AT 1621 SIOUX TRAIL.
THE UNIVERSITY WOULD LIKE TO ACQUIRE THE PROPERTY FOR THE FUTURE CONSTRUCTION OF A BASEBALL FIELD THAT WOULD ALSO REQUIRE THE CLOSURE OF SIOUX TRAIL AND LAUREL AVENUE.
LEWIS POOL IS A DECADES OLD POOL IN NEED OF REPAIR AND HAS THE LOWEST PARTICIPATION OF THE THREE CITY POOLS:
ONE KEY PART OF THE PROPOSAL IS THAT MORNINGSIDE UNIVERSITY WILL MAKE ITS INDOOR SWIMMING FACILITY AVAILABLE, AT NO COST, FOR THE CITY’S PARKS & RECREATION DEPARTMENT TO CONDUCT ITS ANNUAL SWIM LESSON PROGRAM.
MORNINGSIDE UNIVERSITY PROPOSES TO PURCHASE THE PROPERTY FOR $350,000 AND INVEST UP TO $125,000 TO CREATE A PUBLIC GREEN SPACE, INCLUDING RECREATIONAL AMENITIES SUCH AS PICKLEBALL COURTS.
THE PROPOSED AMENITIES WILL BE MAINTAINED BY THE UNIVERSITY.