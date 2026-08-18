PICKING NEW CITY POLICE CHIEF WILL LIKELY TAKE AT LEAST ANOTHER MONTH

THE PROCESS TO FIND A NEW POLICE CHIEF TO SUCCEED THE RETIRING REX MUELLER LATER THIS YEAR IS CONTINUING.
CITY MANAGER MIKE COLLETT TOLD THE CITY COUNCIL MONDAY AFTERNOON THAT HE HAS NOT MADE A DECISION ON THE TWO FINALISTS:
NOCHIEF1 OC…..SEPT. 14TH MEETING. :14
COUNCILMAN RICK BERTRAND MADE IT CLEAR AGAIN THAT HE IS NOT IN FAVOR OF EITHER FINALIST FROM THE ORIGINAL CANDIDATES WHO APPLIED:
NOCHIEF2 OC……..AS A COMMUNITY. :22
MAYOR BOB SCOTT SAYS HE KNOWS SOME PEOPLE ARE UPSET THAT THE FINALISTS AREN’T LOCAL, BUT ONLY ONE LOCAL OFFICER APPLIED FOR THE JOB:
NOCHIEF3 OC……..MORE THAN I AM. :17
THE MAYOR SAYS HE IS WAITING FOR THE CITY MANAGER’S TO RECCOMEND HIS CHOICE FOR THE COUNCIL TO THEN MAKE THEIR VOTE.