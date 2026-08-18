MCGOWAN SPEAKS AT IOWA STATE FAIR

REPUBLICAN 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATE CHRIS MCGOWAN TOOK HIS TURN MONDAY AFTERNOON SPEAKING ON THE DES MOINES REGISTER SOAPBOX AT THE IOWA STATE FAIR.
HE TALKED WITH REPORTERS AFTERWARDS AND WAS ASKED TO GIVE HIS THOUGHTS ON THE CONFLICT WITH IRAN;
MCGOWAN1 OC…….THOSE CONSIDERATIONS. ;27
MCGOWAN HAS CHILDREN WHO HAVE BEEN SERVING WITH THE NAVY AND ATTENDING THE U.S. NAVAL ACADEMY IN ANNAPOLIS.
HE SAYS THERE NEEDS TO BE COMMUNICATION BETWEEN THE ADMINISTRATION AND CONGRESS REGARDING THE ONGOING CONFLICT:
MCGOWAN2 OC…ARE EXECUTED. :16
MCGOWAN SAYS HE AND HIS DEMOCRATIC OPPONENT, DAVE DAWSON BOTH REALIZE CIVIL DISCOURSE IS IMPORTANT IN THEIR CAMPAIGNS, AND THEY RECENTLY SPOKE AND POSED FOR A PHOTO TOGETHER AT THE WOODBURY COUNTY FAIR:
MCGOWAN3 OC…..IN THAT COMMITMENT. :21
MCGOWAN SAYS HE WILL DEBATE DAWSON BEFORE THE NOVEMBER ELECTION, BUT THE DATE AND PLACE FOR THAT HAS YET TO BE DETERMINED.
KSCJ file photo