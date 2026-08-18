JURY SELECTION BEGINS IN PLYMOUTH COUNTY MURDER TRIAL

JURY SELECTION IS UNDERWAY IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT IN THE TRIAL OF A LE MARS MAN ACCUSED OF FIRST DEGREE MURDER.
22-YEAR-OLD OMAR CRUZ IS CHARGED IN THE SHOOTING DEATH OF 21-YEAR-OLD MIGUEL MARTINEZ-LUNA.
THE ALLEGED CRIME OCCURRED AT MARTINEZ-LUNA’S HOME IN LE MARS ON SEPTEMBER 30TH OF 2024.
CRUZ WAS ARRESTED IN SIOUX CITY A WEEK AFTER THE SHOOTING, AND HAS BEEN IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL SINCE THEN ON $1 MILLION BOND.
PLYMOUTH COUNTY ATTORNEY DARIN RAYMOND HAS FILED A LIST OF 28 WITNESSES THAT MAY BE CALLED TO TESTIFY AT THE TRIAL
HE HAS ALSO SUBMITTED A LIST OF 100 EXHIBITS THAT COULD BE PRESENTED AS EVIDENCE IN THE CASE.