ORANGE CITY ENTRY WINS IOWA GOVERNOR’S STEER SHOW AT STATE FAIR

SUPPORTERS OF THE 44TH ANNUAL IOWA GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW AT THE IOWA STATE FAIR RAISED MORE THAN $572,000 FOR THE RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES OF IOWA THIS PAST WEEKEND.
ALL THE MONEY RAISED BENEFITS THE THREE INDEPENDENT RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES OF IOWA, LOCATED IN SIOUX CITY, DES MOINES AND IOWA CITY.
KAYLE ENGLIN’S STEER, NORM FROM ORANGE CITY WAS CHOSEN AS GRAND CHAMPION AND KAYLE WAS ALSO HONORED WITH THE COMMUNITY HERO AWARD AS THE YOUTH EXHIBITOR WHO GOES ABOVE AND BEYOND COLLECTING NON-MONETARY DONATIONS AND CREATING AWARENESS FOR THE EVENT.
HE SET UP MULTIPLE DROP-OFF LOCATIONS TO COLLECT ITEMS, DELIVERED TRUCKLOADS OF NONPERISHABLE ITEMS TO HIS LOCAL RONALD MCDONALD HOUSE, AND PROMOTED THE CHARITY STEER SHOW AND IOWA’S CATTLE INDUSTRY.
HE WAS SPONSORED BY THE IOWA CATTLEMEN’S ASSOCIATION AND THE IOWA BEEF INDUSTRY COUNCIL.
ENGLIN WAS JOINED IN THE RING BY HIS CELEBRITY, IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS.
INCLUDING THIS YEAR’S DONATIONS, THE IOWA GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW HAS SURPASSED SIX AND A HALF MILLION DOLLARS IN DONATIONS SINCE ITS START BACK IN 1983.
Photo from Iowa Cattleman’s Association