LAHN SPEAKS AT IOWA STATE FAIR

IOWA REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR ZACH LAHN SAYS HE WANTS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR IOWANS AND GIVE YOUNG PEOPLE MORE REASONS TO STAY IN THE STATE.
LAHN TOLD A CROWD AT THE IOWA STATE FAIR THAT HE PLANS TO STICK WITH THE SAME ISSUES THAT HELPED HIM WIN THE G-O-P PRIMARY AGAINST AN ESTABLISHED CANDIDATE:
LAHNFAIR1 OC………FIGHTING FOR. :13
HE ALSO WANTS TO PROTECT FAMILY FARMS FROM BIG AGRICULTURAL COMPANIES AND FIGHT IOWA’S HIGH CANCER RATES.
LAHN SAYS THE GENERAL ELECTION SHOULD FOCUS ON IDEAS INSTEAD OF PERSONAL ATTACKS.
LAHNFAIR2 OC…….A LONG TIME. :09
HE ALSO CHALLENGED DEMOCRAT ROB SAND TO LONG-FORM, LINCOLN-DOUGLAS-STYLE DEBATES WITHOUT A MODERATOR AND TOOK AIM AT SAND’S CAMPAIGN FINANCES, CRITICIZING THE MILLIONS OF DOLLARS HIS OPPONENT HAS RECEIVED FROM FAMILY MEMBERS.
LAHN MADE HIS COMMENTS AT THE DES MOINES REGISTER’S POLITICAL SOAPBOX.
SHEILA BRUMMER IPR