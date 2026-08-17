FREE BACKPACKS & SCHOOL SUPPLIES DONATED TO SIOUX CITY STUDENTS

THE FIRST DAY OF SCHOOL IS DRAWING CLOSER IN SIOUX CITY, AND PARENTS AND STUDENTS LINED UP MONDAY MORNING TO OBTAIN FREE BACKPACKS AND SUPPLIES
AT THE DISTRICT’S DOWNTOWN EDUCATIONAL SERVICE CENTER.
LIZZY DIAZ OF THE DISTRICT’S STUDENT SERVICES DEPARTMENT SAYS LOCAL BUSINESSES AND OTHER DONORS PROVIDE THE SUPPLIES FOR FAMILIES:
BACKPACK1 OC……..A LOT OF OUR FAMILIES. :12
MEMBERS OF THE DISTRICT’S E-L-L, DUAL LANGUAGE, AND STUDENT SERVICES TEAM PLANNED TO PASS OUT AROUND 800 BACKPACKS FILLED WITH SUPPLIES TO THE FAMILIES.
DIAZ SAYS THEY ARE HANDED OUT BY NAME
BACKPACK2 OC…….GIVE OUT THE PACKPACKS. ;09
ALL DISTRICT FAMILIES ARE INVITED TO THE EVENT, REGARDLESS OF INCOME.
THE EVENT GOES UNTIL 1 PM TODAY.
IF YOU MISSED OUT, BACKPACKS WILL ALSO BE AVAILABLE AT THE BACK TO SCHOOL NIGHT EVENT IN EACH BUILDING TUESDAY EVENING.
ELEMENTARY SCHOOLS ARE FROM 4PM-6PM, MIDDLE SCHOOLS FROM 5PM-7PM AND HIGH SCHOOLS FROM 6PM-8PM.