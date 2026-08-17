DAWSON WEIGHS IN ON DATA CENTERS AND OTHER STATE ISSUES

DAVE DAWSON, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT, SPOKE AT THE IOWA STATE FAIR SATURDAY.
HE HELD A NEWS CONFERENCE AFTER HE APPEARED ON THE DES MOINES REGISTER’S POLITICAL SOAPBOX.
DAWSON WAS ASKED ABOUT DATA CENTERS, PARTICULARLY ABOUT THE PROPOSAL TO BUILD ONE IN SALIX:
DAWSON1 OC……CITY LAND IN SALIX. :14
DAWSON EXPLAINED THERE SHOULD BE LIMITED RESTRICTION ON DATA CENTER LOCATIONS AT THE FEDERAL LEVEL:
DAWSON2 OC………CAN BE LOCATED. :23
ELECTION DAY IS LESS THAN 80 DAYS AWAY, AND DAWSON IS EMPHASIZING THE IMPORTANCE OF VOTER TURNOUT IN HIS CAMPAIGN FOR CONGRESS:
DAWSON3 OC…….DOWN THIS PATH. :18
HE ALSO SAYS IOWA NEEDS TO RAISE THE STATE’S MINIMUM WAGE.
DAWSON ALSO SAYS HE SUPPORTS YEAR ROUND SALE OF E-15, BUT UNDERSTANDS WHY DEMOCRATS ARE NOT SUPPORTING PASSING A NEW FARM BILL BECAUSE OF PROPOSED CUTS TO THE FOOD STAMP PROGRAM THAT’S INCLUDED IN THE BILL, AND HE DOES NOT SUPPORT THAT CUT.