Home Local News DAWSON WEIGHS IN ON DATA CENTERS AND OTHER STATE ISSUES

DAWSON WEIGHS IN ON DATA CENTERS AND OTHER STATE ISSUES

By
Woody Gottburg
-
13
SHARE

DAVE DAWSON, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT, SPOKE AT THE IOWA STATE FAIR SATURDAY.
HE HELD A NEWS CONFERENCE AFTER HE APPEARED ON THE DES MOINES REGISTER’S POLITICAL SOAPBOX.

DAWSON WAS ASKED ABOUT DATA CENTERS, PARTICULARLY ABOUT THE PROPOSAL TO BUILD ONE IN SALIX:

DAWSON1 OC……CITY LAND IN SALIX. :14

DAWSON EXPLAINED THERE SHOULD BE LIMITED RESTRICTION ON DATA CENTER LOCATIONS AT THE FEDERAL LEVEL:

DAWSON2 OC………CAN BE LOCATED. :23

ELECTION DAY IS LESS THAN 80 DAYS AWAY, AND DAWSON IS EMPHASIZING THE IMPORTANCE OF VOTER TURNOUT IN HIS CAMPAIGN FOR CONGRESS:

DAWSON3 OC…….DOWN THIS PATH. :18

HE ALSO SAYS IOWA NEEDS TO RAISE THE STATE’S MINIMUM WAGE.

DAWSON ALSO SAYS HE SUPPORTS YEAR ROUND SALE OF E-15, BUT UNDERSTANDS WHY DEMOCRATS ARE NOT SUPPORTING PASSING A NEW FARM BILL BECAUSE OF PROPOSED CUTS TO THE FOOD STAMP PROGRAM THAT’S INCLUDED IN THE BILL, AND HE DOES NOT SUPPORT THAT CUT.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR