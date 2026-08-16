WERNER NAMED 2026 IOWA STATE FAIR QUEEN

BELLE WERNER OF TAMA COUNTY WAS CROWNED THE 2026 IOWA STATE FAIR QUEEN SATURDAY NIGHT IN DES MOINES.
THE DAUGHTER OF ERIC AND MICHELE WERNER WAS CHOSEN OUT OF THE 103 CONTESTANTS WHO ADVANCED FROM LOCAL COUNTY COMPETITIONS.
SHE RECEIVES A $3,000 SCHOLARSHIP FROM THE IOWA STATE FAIR IN ADDITION TO HER CROWN, SASH AND TROPHY.
WERNER ALSO RECEIVES A $1,000 SCHOLARSHIP FROM DAWGHOUSE CONCESSIONS, A FLORAL BOUQUET FROM BOESEN THE FLORIST, A $600 GIFT CARD, A NECKLACE FROM THE IOWA STATE FAIR AND AN IOWA STATE FAIR BRICK FROM THE IOWA STATE FAIR BLUE RIBBON FOUNDATION.
JILLIAN DAMMANN OF PAGE COUNTY WAS NAMED FIRST RUNNER-UP.
SECOND RUNNER-UP WAS JILLIAN HANSON OF BENTON COUNTY AND ELIZA SCHMIDT OF DALLAS COUNTY WAS NAMED THIRD RUNNER-UP.
BRIGID BONNER OF CRAWFORD COUNTY WAS GIVEN THE OUTSTANDING LEADERSHIP AWARD.
PHOTO COURTESY IOWA STATE FAIR